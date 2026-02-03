«Странно, а чего так рано засуетилась?»: сотрудница ТЦ рассказала о поисках Паши Тифитулина

03 февраля 2026, 15:55

Мать убитого в ЛО Паши искала сына в ТЦ до официального объявления о пропаже

Фото: Istock / SeventyFour

Мать Паши Тифитулина, убитого в Ленинградской области, вместе с тетей и сестрой искала ребёнка на парковке торгового центра, где он подрабатывал, уже около 15:00 30 января. Об этом РЕН ТВ сообщила сотрудница одного из магазинов.





Женщина попыталась получить записи с камер видеонаблюдения, но ей отказали. При этом новости о пропаже мальчика появились только вечером, после этих поисков.





«Я ещё говорю охраннику: "Странно, а чего она так рано засуетилась? Может, она вообще в курсе про этот шантаж?"», — добавила собеседница РЕН ТВ.