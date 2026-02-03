«Странно, а чего так рано засуетилась?»: сотрудница ТЦ рассказала о поисках Паши Тифитулина
Мать убитого в ЛО Паши искала сына в ТЦ до официального объявления о пропаже
Мать Паши Тифитулина, убитого в Ленинградской области, вместе с тетей и сестрой искала ребёнка на парковке торгового центра, где он подрабатывал, уже около 15:00 30 января. Об этом РЕН ТВ сообщила сотрудница одного из магазинов.
Женщина попыталась получить записи с камер видеонаблюдения, но ей отказали. При этом новости о пропаже мальчика появились только вечером, после этих поисков.
«Я ещё говорю охраннику: "Странно, а чего она так рано засуетилась? Может, она вообще в курсе про этот шантаж?"», — добавила собеседница РЕН ТВ.Ранее стало известно, что в Ленобласти нашли мёртвым девятилетнего Пашу. По предварительным данным, он вырос в многодетной и неблагополучной семье. Его брат и сестра часто болели и пропускали занятия в школе.