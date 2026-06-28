Страшная авария на российской дороге унесла жизнь мужчины

28 июня 2026, 17:59

Мужчина не выжил в страшном ДТП в Пермском крае

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Пермском крае утром 28 июля произошло смертельное столкновение двух автомобилей на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.