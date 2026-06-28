Страшная авария на российской дороге унесла жизнь мужчины
В Пермском крае утром 28 июля произошло смертельное столкновение двух автомобилей на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, водитель 1985 года рождения за рулем «Фольксваген Транспортёр» двигался из Нытвы в сторону Перми. На участке дороги, где обгон не запрещен ПДД, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ («Нива») под управлением мужчины 1974 года рождения, который ехал во встречном направлении.
От удара передние части машин получили тяжелые повреждения. Наиболее сильные разрушения зафиксировали у «Нивы» — ее шофер скончался до прибытия бригады скорой помощи. Водителя микроавтобуса, как уточнили в МКУ «УГЗЭП», госпитализировали в Краснокамскую городскую больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства аварии.
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