В школе под Новосибирском замдиректора потеряла сознание и умерла за рабочим столом

В Новосибирской области заместитель директора школы скончалась прямо за рабочим столом. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда региона.



Трагедия произошла 25 мая около 10:40 в школе №2 города Карасук. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе находилась в служебном кабинете, когда ей внезапно стало дурно. Женщина упала в обморок. Прибывшие по вызову коллег медики скорой помощи констатировали смерть 66-летнего педагога.

Трудовая инспекция создала комиссию для расследования несчастного случая. Специалистам предстоит тщательно изучить документацию, проверить, в каких условиях трудилась погибшая, как был организован её рабочий день, перерывы и отдых. Также планируется провести опрос свидетелей. Пока неизвестно, что именно привело к смерти женщины.

Мария Моисеева

