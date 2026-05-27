В школе под Новосибирском замдиректора потеряла сознание и умерла за рабочим столом

27 мая 2026, 07:39

В Карасуке Новосибирской области замдиректора школы скончалась за рабочим столом

В Новосибирской области заместитель директора школы скончалась прямо за рабочим столом. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда региона.





Трагедия произошла 25 мая около 10:40 в школе №2 города Карасук. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе находилась в служебном кабинете, когда ей внезапно стало дурно. Женщина упала в обморок. Прибывшие по вызову коллег медики скорой помощи констатировали смерть 66-летнего педагога.



