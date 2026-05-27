В школе под Новосибирском замдиректора потеряла сознание и умерла за рабочим столом
В Новосибирской области заместитель директора школы скончалась прямо за рабочим столом. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда региона.
Трагедия произошла 25 мая около 10:40 в школе №2 города Карасук. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе находилась в служебном кабинете, когда ей внезапно стало дурно. Женщина упала в обморок. Прибывшие по вызову коллег медики скорой помощи констатировали смерть 66-летнего педагога.
Трудовая инспекция создала комиссию для расследования несчастного случая. Специалистам предстоит тщательно изучить документацию, проверить, в каких условиях трудилась погибшая, как был организован её рабочий день, перерывы и отдых. Также планируется провести опрос свидетелей. Пока неизвестно, что именно привело к смерти женщины.
