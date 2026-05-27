Число жертв разрушившегося при пожаре частного дома в Липецке выросло до трёх

27 мая 2026, 04:47

Фото: кадр видео канала в MAX «ПРОКУРАТУРА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»/@id4826012053_gos

В Липецке число жертв обрушения частного дома после пожара увеличилось до трёх человек. Об этом сообщили в канале «МЧС Липецкой области» на платформе MAX.