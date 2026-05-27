Число жертв разрушившегося при пожаре частного дома в Липецке выросло до трёх
В Липецке число жертв обрушения частного дома после пожара увеличилось до трёх человек. Об этом сообщили в канале «МЧС Липецкой области» на платформе MAX.
Напомним, что вчера на улице Баумана произошёл крупный пожар с мощным хлопком. Вспыхнувшее здание получило серьёзные разрушения, а пламя перебросилось на припаркованные автомашины и хозяйственные постройки. Пожарные и полицейские оперативно прибыли к месту происшествия, начался поиск возможных погибших.
К настоящему моменту пожар полностью ликвидировали, работы по разбору конструкций также завершили. Ранее «Радио 1» передавало, что под завалами жилого дома обнаружили женщину. К сожалению, она оказалась не единственной жертвой.
В ночь на 27 мая спасатели нашли под обломками тела ещё двух погибших, один из них — ребенок. Точную причину возгорания и взрыва установят дознаватели МЧС.
