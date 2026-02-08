В Подмосковье возбудили дело против медцентра, где насильно «лечат» здоровых людей

08 февраля 2026, 00:56

СК завел дело на медцентр в Подмосковье, где журналисту пытались вколоть препарат

Фото: iStock/MarianVejcik

В Подмосковье возбудили уголовное дело против реабилитационного центра, сотрудники которого пытались ввести неизвестный препарат журналисту. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком».





Внимание правоохранительных органов привлек сюжет одного из федеральных телеканалов, в котором рассказали о противоправных действиях работников центра.





«В Московской области в ходе журналистского расследования работники реабилитационного центра попытались насильно вколоть неизвестный препарат корреспонденту», — говорится в материале.