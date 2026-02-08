В Подмосковье возбудили дело против медцентра, где насильно «лечат» здоровых людей
СК завел дело на медцентр в Подмосковье, где журналисту пытались вколоть препарат
В Подмосковье возбудили уголовное дело против реабилитационного центра, сотрудники которого пытались ввести неизвестный препарат журналисту. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком».
Внимание правоохранительных органов привлек сюжет одного из федеральных телеканалов, в котором рассказали о противоправных действиях работников центра.
«В Московской области в ходе журналистского расследования работники реабилитационного центра попытались насильно вколоть неизвестный препарат корреспонденту», — говорится в материале.Предварительно, учреждение занимается незаконной деятельностью, насильно «леча» здоровых людей. Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат СКР.