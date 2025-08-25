ФСБ предотвратила теракт в Крыму: подробности на видео
Задержанная по подозрению в попытке теракта в здании УФСБ в Крыму рассказала, что отправила код для взрыва лишь со второй попытки, а на входе в здание шлюз оказался заблокирован, следует из опубликованной ФСБ видеозаписи.
По её словам, куратор велел выслать на телефон код. Первый раз она отправила его, вошла на КПП, но из‑за плохой связи код не сработал, и ей пришлось выйти. Потом куратор снова потребовал набрать и отправить код — она повторила действия, зашла на КПП и заявила, что должна передать посылку.
Шлюз заблокировался, к проходной вышел сотрудник и её задержали. Ранее в ФСБ заявляли, что женщина стала жертвой телефонных мошенников и пыталась подорвать сотрудников УФСБ в Крыму; теракт предотвращён.
19 августа ФСБ сообщала о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии.
