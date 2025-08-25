ФСБ предотвратила теракт в Крыму: подробности на видео

25 августа 2025, 11:07

ФСБ показало видео с бомбой в иконе, которую хотели взорвать в Крыму СБУ

Фото: istockphoto/Naeblys

Задержанная по подозрению в попытке теракта в здании УФСБ в Крыму рассказала, что отправила код для взрыва лишь со второй попытки, а на входе в здание шлюз оказался заблокирован, следует из опубликованной ФСБ видеозаписи.