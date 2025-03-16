«Страшно даже сейчас»: Аварийный дом под Калининградом рухнул вместе с людьми

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В посёлке Константиновка Калининградской области произошло обрушение аварийного дома, внутри на тот момент находились люди. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на данные прокуратуры.
Стена здания рухнула со стороны муниципальной квартиры, ранее пострадавшей от пожара. В момент эвакуации жильцов между этажами образовалась дыра, а затем обвалился потолок.
Одна из жительниц, Дарья Романова, рассказала о панике и криках во время ЧП.
Прокуратура Гурьевского района возбудила уголовное дело по статье «халатность», начав проверку обстоятельств трагедии.
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Одна из жительниц, Дарья Романова, рассказала о панике и криках во время ЧП.
«Страшно даже сейчас. Люди пытаются вытащить вещи, и потолок обвалился, крики были», — призналась она.Пострадавшим предложили временное жильё из маневренного фонда, но многие отказались из-за удалённости от школ и детских садов. Люди разместились у родственников или в съёмных квартирах.
Прокуратура Гурьевского района возбудила уголовное дело по статье «халатность», начав проверку обстоятельств трагедии.
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Мария Моисеева