«Мой Вова»: ​Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк

Ольга Бузова с крестником (Фото: telegram @byzovahouse)
Ольга Бузова с радостью исполняет роль крестной мамы для сына Марии Погребняк и души в нем не чает. 39-летняя звезда балует маленького Володю подарками и вниманием. Ее нежность к малышу уже растопила сердца фанатов.
Осенью Оля стала крестной новорожденного сына подруги, и теперь в редкие свободные минуты она спешит к нему в гости. Недавно певица приехала с кучей подарков — брендовые костюмчики от Karl Lagerfeld в красном и черном цветах, а также белая футболка. Звезда счастливо кормила малыша с ложечки и показывала «обновки» на видео.
Многие поддержали «волну позитива», рассуждая, как ребенку повезло с крестной, которой в будущем наверняка очень пойдет роль мамы, и выразили надежду, что между Марией и Ольгой сохранятся замечательные отношения.
Бузова не раз говорила, что мечтает о своих детях, но пока дарит любовь крестнику. Она ищет серьезные отношения, ходит на свидания, но идеального мужчину еще не встретила.
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Ольга Бузова с крестником (Фото: кадр видео telegram @byzovahouse)
«Мой Вова», — гордо подписала певица в личном блоге, выкладывая небольшую фотосессию с малышом в нескольких соцсетях, и приложив коротких ролик встречи с Погребняк и ее мальчиком.Мария Погребняк назвала подругу лучшей крестной, а подписчики уверены — материнство Бузовой к лицу.
«Она будет хорошей матерью и женой, парни многое теряют. Она настоящая», — написал один из пользователей.
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Многие поддержали «волну позитива», рассуждая, как ребенку повезло с крестной, которой в будущем наверняка очень пойдет роль мамы, и выразили надежду, что между Марией и Ольгой сохранятся замечательные отношения.
Бузова не раз говорила, что мечтает о своих детях, но пока дарит любовь крестнику. Она ищет серьезные отношения, ходит на свидания, но идеального мужчину еще не встретила.
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Мария Моисеева