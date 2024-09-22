«Угрожал ружьём»: в Дагестане родной отец пять лет насиловал дочь

Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах жучки для прослушки и скрытые камеры видеонаблюдения. Шпиономания обуяла народных избранников после того, как в сеть утекло видео, на котором человек, похожий на члена фракции КПРФ Дениса Парфенова развлекается с представительницей древнейшей профессии.