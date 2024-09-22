«Угрожал ружьём»: в Дагестане родной отец пять лет насиловал дочь

Фото: iStock/Boyloso
Девочку из Дагестана на протяжении почти пяти лет насиловал родной отец. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что отец начал издеваться над девочкой, когда ей было 12 лет. Он насиловал её, после запугивал и угрожал, что застрелит её из ружья, если об этом узнает мать.
Несколько дней назад девочка не выдержала очередного надругательства, убежала из дома и написала заявление в полицию.
Мужчина во всём сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Теперь мужчине грозит тюремное заключение.
Подобный случай ранее произошёл в Краснодарском крае. Там отец насиловал нескольких несовершеннолетних дочерей. Решением суда его посадили в тюрьму на 18 лет.
Читайте также:
В России требуют запретить компьютерную игру Roblox после изнасилования школьника
Терпела ради матери и сестры: «друг семьи» из Таджикистана два года насиловал школьницу
Суд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему 16-летнюю девушку
Несколько дней назад девочка не выдержала очередного надругательства, убежала из дома и написала заявление в полицию.
Мужчина во всём сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Теперь мужчине грозит тюремное заключение.
Подобный случай ранее произошёл в Краснодарском крае. Там отец насиловал нескольких несовершеннолетних дочерей. Решением суда его посадили в тюрьму на 18 лет.
Читайте также:
В России требуют запретить компьютерную игру Roblox после изнасилования школьника
Терпела ради матери и сестры: «друг семьи» из Таджикистана два года насиловал школьницу
Суд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему 16-летнюю девушку
Анастасия Чинкова