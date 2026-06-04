Мужчина стрелял из пневматики в подростка в Гольяново, СК просит об аресте

04 июня 2026, 16:58

Фото: медиасток.рф

В Москве следователи потребовали арестовать мужчину, который из пневматического оружия ранил подростка в Гольяново. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Главного следственного управления СК России.





По версии следствия, не позднее 2 июня фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел с балкона своей квартиры на Амурской улице не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета в сторону группы подростков. В результате пострадал 16-летний юноша, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает, пишет Агентство городских новостей «Москва».





«Сегодня следствие ходатайствует перед Преображенским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.