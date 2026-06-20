Достижения.рф

Неизвестные стреляли по толпе в Чикаго

АВС: Минимум 13 человек пострадали после стрельбы в Чикаго
Фото: istockphoto/TheaDesign

Минимум 13 человек пострадали в результате вооруженного нападения на юге Чикаго. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу в районе Принстон-парк, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные местной полиции.



По информации правоохранителей, сигнал о стрельбе поступил в 23:00 по местному времени (07:00 мск субботы). Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленники открыли огонь из проезжавшего мимо красного внедорожника, в котором находились два человека. После стрельбы автомобиль с неизвестными скрылся.

Всех раненых, в возрасте от 17 до 47 лет, оперативно доставили в медучреждения города. В настоящий момент полиция ведет розыск нападавших и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее стрельба произошла на Таймс-Сквер в Нью-Йорке, на место прибыла полиция. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0