Неизвестные стреляли по толпе в Чикаго

20 июня 2026, 21:52

АВС: Минимум 13 человек пострадали после стрельбы в Чикаго

Фото: istockphoto/TheaDesign

Минимум 13 человек пострадали в результате вооруженного нападения на юге Чикаго. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу в районе Принстон-парк, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные местной полиции.