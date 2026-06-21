Мужчина стрелял из дробовика по людям из окна в Петрозаводске
Открывшего стрельбу в Петрозаводске мужчину задержали
В Петрозаводске задержали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим из окна многоэтажки. Инцидент произошел на Лососинском шоссе, в результате чего пострадали два человека.
По информации источника «Карелinform», 38-летний злоумышленник вел огонь с четвертого этажа жилого дома. С множественными огнестрельными ранениями госпитализировали мужчин 34 лет. Состояние пострадавших уточняется.
Обстоятельства и мотивы происшествия выясняются. Подробности о виде оружия и наличии разрешения на него пока не раскрываются.
Ранее неизвестные стреляли по толпе в Чикаго. Раненых доставили в больницы.
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