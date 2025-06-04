Погибла бьюти-блогер Сана Юсуф после празднования 17-летия: подробности
Пакистанского бьюти-блогера Сану Юсуф убили в собственном доме в Исламабаде. Как уточнил портал People, сославшись на полицейских, сетевую знаменитость застрелили после празднования 17-летия.
Подозреваемого уже задержали. Сообщается, что 22-летнего молодого человека видели «часами слоняющимся» около дома девушки.
Правоохранители подчеркнули, что она была убита «жестоко и хладнокровно» своим сталкером. Последняя запись выложена погибшей за несколько часов до трагедии. На ней она резала праздничный торт. Аудитория Саны Юсуф насчитывает свыше 800 тысяч фолловеров.
Перед этим стало известно о стрельбе у ТЦ «Щелковский» в Москве. Неизвестный стрелял из травматического оружия. Его задержали полицейские.
*Запрещен в РФ
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