Погибла бьюти-блогер Сана Юсуф после празднования 17-летия: подробности

Бьюти-блогера Сану Юсуф застрелили после празднования 17-летия
Сана Юсуф (Фото: Instagram*/sanayoussefofficial)

Пакистанского бьюти-блогера Сану Юсуф убили в собственном доме в Исламабаде. Как уточнил портал People, сославшись на полицейских, сетевую знаменитость застрелили после празднования 17-летия.



Подозреваемого уже задержали. Сообщается, что 22-летнего молодого человека видели «часами слоняющимся» около дома девушки.

Правоохранители подчеркнули, что она была убита «жестоко и хладнокровно» своим сталкером. Последняя запись выложена погибшей за несколько часов до трагедии. На ней она резала праздничный торт. Аудитория Саны Юсуф насчитывает свыше 800 тысяч фолловеров.

Перед этим стало известно о стрельбе у ТЦ «Щелковский» в Москве. Неизвестный стрелял из травматического оружия. Его задержали полицейские.

*Запрещен в РФ

Никита Кротов

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