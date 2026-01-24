Утопившая ребенка в Москве женщина является психически больной
Женщина, подозреваемая в гибели ребенка в Москве, имеет психическое расстройство, однако на психиатрическом учете не состояла. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным следствия, 24 января в квартире на юге столицы нашли тело пятилетнего мальчика с признаками утопления. В прокуратуре Москвы уточнили, что, по предварительной информации, мать признала: телесные повреждения ребенку причинила она сама.
В связи с этим женщине назначат психолого‑психиатрическую экспертизу. Возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.
Ранее сообщалось, что утопившая ребенка в Москве мать сбежала после дела о педофилии.
