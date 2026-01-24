Утопившая ребенка в Москве женщина является психически больной

24 января 2026, 20:10

РИА Новости: Утопившая ребенка в Москве женщина имеет психическое заболевание

Женщина, подозреваемая в гибели ребенка в Москве, имеет психическое расстройство, однако на психиатрическом учете не состояла. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.