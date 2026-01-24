Девушку-судью избили после футбольного матча в Аргентине — видео
В Аргентине после матча плей-офф любительской футбольной лиги неизвестные напали на 20-летнюю девушку-судью Викторию Круз. Об этом сообщает Sport Baza.
По данным источника, сразу после финального свистка болельщики выбежали к арбитру, повалили ее на землю, таскали за волосы и несколько раз ударили по голове. Круз на некоторое время потеряла сознание. Позже ее доставили в больницу, где, как сообщается, серьезных травм не обнаружили.
Пострадал и один из футболистов, который попытался защитить судью. Его также избили, после чего госпитализировали. Полиция устанавливает личности участников нападения.
