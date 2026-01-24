Достижения.рф

Девушку-судью избили после футбольного матча в Аргентине — видео

Sport Baza: 20-летнюю девушку-судью избили после футбольного матча в Аргентине
Фото: istockphoto/Angelo D'Amico

В Аргентине после матча плей-офф любительской футбольной лиги неизвестные напали на 20-летнюю девушку-судью Викторию Круз. Об этом сообщает Sport Baza.



По данным источника, сразу после финального свистка болельщики выбежали к арбитру, повалили ее на землю, таскали за волосы и несколько раз ударили по голове. Круз на некоторое время потеряла сознание. Позже ее доставили в больницу, где, как сообщается, серьезных травм не обнаружили.



Пострадал и один из футболистов, который попытался защитить судью. Его также избили, после чего госпитализировали. Полиция устанавливает личности участников нападения.

Ранее сообщалось, что СК открыл дело по факту избиения школьницы в ТЦ в Подмосковье.

