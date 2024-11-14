Стрельба в офисе Wildberries: 25 обвиняемым могут продлить арест

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Басманный суд Москвы рассматривает продление ареста 25 обвиняемым по делу о стрельбе в офисе Wildberries. Материалы с ходатайством поступили в суд, и заседания по данному вопросу пройдут 14 ноября, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 18 сентября в офисе Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы. В результате стрельбы пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на место для пресечения конфликта.
Два человека скончались от полученных ранений.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, включая убийство, покушение на убийство, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника полиции.
19 сентября Басманный суд уже арестовал шестерых участников конфликта, а на следующий день под стражу было взято еще более 20 задержанных. Сейчас следствие просит продлить их срок содержания под стражей.
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Два человека скончались от полученных ранений.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, включая убийство, покушение на убийство, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника полиции.
19 сентября Басманный суд уже арестовал шестерых участников конфликта, а на следующий день под стражу было взято еще более 20 задержанных. Сейчас следствие просит продлить их срок содержания под стражей.
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Мария Моисеева