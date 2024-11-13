Наташа Королева дала показания на суде по делу об убийстве Игоря Талькова

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После этого случая Шляйфман уехал в Израиль, где живет уже 30 лет. Однако три года назад уголовное дело возобновили, Шляйфмана заочно арестовали и теперь также заочно судят.
Королева рассказала, что выстрела не слышала, а о гибели Талькова узнала только на следующий день из новостей. По этому делу суд должен опросить еще порядка 100 свидетелей, среди которых много российских знаменитостей, присутствовавших тогда в на концерте «Юбилейном».
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