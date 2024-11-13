Убийцей москвички, чье тело обнаружили на детской площадке, оказалась ее дочь

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В убийстве женщины, тело которой нашли на детской площадке в Москве, подозревается ее 24-летняя дочь. Об этом пишет Shot.
По данным издания, мать с дочерью жили вместе в квартире в ЖК «Николин Парк» в Новой Москве. Они поругались, и женщина пошла пить виски во двор. Тогда дочь вышла за ней и ударила её по голове.
Сразу после убийства девушка скрылась и весь день не появлялась дома. Она также не явилась на опознание матери, чем и вызвала подозрения следователей.
В настоящее время дочь задержали и допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В случае ее вины ей грозит до 15 лет колонии.
Накануне на детской площадке в жилом комплексе «Николин Парк» в Новой Москве было обнаружено тело 47-летней Анжелы, работавшей в банке и занимавшейся бизнесом. У женщины была зафиксирована черепно-мозговая травма, а рядом с телом находились её ботинки и бутылка виски.
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Сразу после убийства девушка скрылась и весь день не появлялась дома. Она также не явилась на опознание матери, чем и вызвала подозрения следователей.
В настоящее время дочь задержали и допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В случае ее вины ей грозит до 15 лет колонии.
Накануне на детской площадке в жилом комплексе «Николин Парк» в Новой Москве было обнаружено тело 47-летней Анжелы, работавшей в банке и занимавшейся бизнесом. У женщины была зафиксирована черепно-мозговая травма, а рядом с телом находились её ботинки и бутылка виски.
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Элина Позднякова