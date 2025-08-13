Стрельба в российском регионе: есть раненые

13 августа 2025, 17:00

Мужчина выстрелил в живот незнакомой женщине из окна дома в Воронеже

Фото: istockphoto/A_N

В Воронеже мужчина открыл стрельбу во дворе жилого комплекса и ранил женщину, сообщают «Вести. Воронеж».





По словам очевидцев, неизвестный с балкона жилого дома стрелял из пневматического оружия на территории ЖК «Ботанический сад». Инцидент произошёл в пятницу, 8 августа. Пострадавшую доставили в больницу — по данным пресс‑службы УМВД по области, у неё ранение живота. Сейчас по факту проводится процессуальная проверка.



В комментариях к местным публикациям жители отмечают, что стрелок ранее уже проявлял неадекватное поведение.





«Там из окна часто выбрасывают вещи, посуду и инструменты. Видимо, перешли на новый уровень и вооружились», — пишет один из пользователей.