Стрельба в российском регионе: есть раненые
Мужчина выстрелил в живот незнакомой женщине из окна дома в Воронеже
В Воронеже мужчина открыл стрельбу во дворе жилого комплекса и ранил женщину, сообщают «Вести. Воронеж».
По словам очевидцев, неизвестный с балкона жилого дома стрелял из пневматического оружия на территории ЖК «Ботанический сад». Инцидент произошёл в пятницу, 8 августа. Пострадавшую доставили в больницу — по данным пресс‑службы УМВД по области, у неё ранение живота. Сейчас по факту проводится процессуальная проверка.
В комментариях к местным публикациям жители отмечают, что стрелок ранее уже проявлял неадекватное поведение.
«Там из окна часто выбрасывают вещи, посуду и инструменты. Видимо, перешли на новый уровень и вооружились», — пишет один из пользователей.
Ранее в Петербурге сообщалось о похожем случае, когда мужчина открыл стрельбу из-за конфликта по поводу выгула собак.