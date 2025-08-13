Мигранты напали на женщину в хиджабе в Европе и избили за оголенные руки

13 августа 2025, 16:18

Мигранты напали на женщину в хиджабе в Брюсселе и избили за оголенные руки

Фото: istockphoto/Ben185

В Брюсселе иностранная женщина в хиджабе стала жертвой нападения: по сообщениям, к ней подошли четверо мужчин и, якобы ссылаясь на нормы шариата, избили за оголённые руки.