Мигранты напали на женщину в хиджабе в Европе и избили за оголенные руки
В Брюсселе иностранная женщина в хиджабе стала жертвой нападения: по сообщениям, к ней подошли четверо мужчин и, якобы ссылаясь на нормы шариата, избили за оголённые руки.
Пострадавшая получила травмы, нападавшие скрылись до приезда полиции. Ранее также сообщалось о инциденте с участием мигранта, напавшего на мужчину, поинтересовавшегося сроками завершения стройки.
Перед этим стало известно, что в Красноярске на улицы вышли тысячи мигрантов — одна из местных женщин при этом пришла в ужас. В материале говорилось, что вдоль автотрассы двигалась длинная вереница людей, тротуары с обеих сторон были заполнены прохожими.
На записи была слышна женщина, которая назвала увиденное «ужасом» и предположила, что это событие связано с мусульманским праздником.
