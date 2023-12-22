В Чехии уточнили число жертв стрельбы в Праге

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Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек уточнил, что число жертв стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге составило 14 человек, передает ТАСС.
По данным Вондрашека, ранения получили 25 человек, из которых 10 находятся в критическом состоянии.
Изначально сообщалось о гибели 15 человек.
Давид Козак, 24-летний стрелок, устроил стрельбу в университете и покончил с собой внутри здания. У него было несколько законно приобретенных единиц оружия. Перед инцидентом в университете, студент убил своего отца.
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Артем Кузьмин