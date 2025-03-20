Журналист Губерниев изменил слова песни про Путина в честь рекорда Дзюбы

Артём Дзюба (Фото: Instagram* @artem.dzyuba)
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил нападающего Артёма Дзюбу с установлением рекорда по количеству голов за сборную России по футболу. Журналист посвятил этому событию пост в своём Telegram-канале, где переосмыслил текст песни «Такого, как Путин», адаптировав его под достижение футболиста.
«Такого как Дзюба, чтобы любил!!! Такого как Дзюба, чтоб по воротам бил!!! Такого как Дзюба — чтобы забивал, такого как Дзюба — чтоб не унывал!!!», — написал Губерниев.В матче против сборной Гренады 19 марта Дзюба забил третий гол, завершив встречу со счётом 5:0. Этот мяч позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
Дзюба сыграл под 22-м номером, под которым его последний раз вызывали в сборную в 2021 году.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Гренаду со счетом 5:0 в товарищеском матче. В игре, которая проходила в Москве, голами отличились: Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев, Даниил Фомин, Арсен Адамов, Данил Пруцев.
Ранее в матче 21 тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) московские армейцы в Самаре обыграли соперников из тольяттинского «Акрона». Игру москвичей, а также новую игровую схему ЦСКА оценил бывший капитан питерского «Зенита» и сборной России, футбольный эксперт Владислав Радимов.
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Мария Моисеева