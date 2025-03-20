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Журналист Губерниев изменил слова песни про Путина в честь рекорда Дзюбы

Артём Дзюба (Фото: Instagram* @artem.dzyuba)

Артём Дзюба (Фото: Instagram* @artem.dzyuba)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил нападающего Артёма Дзюбу с установлением рекорда по количеству голов за сборную России по футболу. Журналист посвятил этому событию пост в своём Telegram-канале, где переосмыслил текст песни «Такого, как Путин», адаптировав его под достижение футболиста.
«Такого как Дзюба, чтобы любил!!! Такого как Дзюба, чтоб по воротам бил!!! Такого как Дзюба — чтобы забивал, такого как Дзюба — чтоб не унывал!!!», — написал Губерниев.
В матче против сборной Гренады 19 марта Дзюба забил третий гол, завершив встречу со счётом 5:0. Этот мяч позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Дзюба сыграл под 22-м номером, под которым его последний раз вызывали в сборную в 2021 году.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Гренаду со счетом 5:0 в товарищеском матче. В игре, которая проходила в Москве, голами отличились: Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев, Даниил Фомин, Арсен Адамов, Данил Пруцев.

Ранее в матче 21 тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) московские армейцы в Самаре обыграли соперников из тольяттинского «Акрона». Игру москвичей, а также новую игровую схему ЦСКА оценил бывший капитан питерского «Зенита» и сборной России, футбольный эксперт Владислав Радимов.

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Сборная России разгромила Гренаду со счетом 5:0 в товарищеском матче
19 марта 2025, 22:38

Фото: istockphoto/FotografieLink

Со счетом 5:0 разгромила Гренаду российская сборная в товарищеском матче. Об этом пишет «Лента.ру».
В игре, которая проходила в Москве, голами отличились: Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев, Даниил Фомин, Арсен Адамов, Данил Пруцев. Дзюба стал лучшим нападающим в истории национальной сборной благодаря этой встрече, на которой были свыше 15 тысяч зрителей.

С марта 2022 года клубы и сборные России не участвуют в международных турнирах на фоне ограничений со стороны ФИФА и УЕФА. Команды принимают участие лишь в товарищеских матчах.

Ранее сообщалось, чем знаменит 22-й номер Дзюбы, под которым он играл в товарищеском матче с Гренадой.

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SHOT: Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу
19 марта 2025, 20:57

Артем Дзюба (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Лучшим нападающим в истории российской сборной по футболу стал бомбардир Артем Дзюба.
Как пишет Telegram-канал Shot, игрок забил Гренаде в товарищеском матче. В национальной команде этот гол стал для него 31-м, уточнили авторы.

Дзюба сыграл под 22-м номером, под которым его последний раз вызывали в сборную в 2021 году. Перед этим сообщалось о 234-м мяче форварда тольяттинского клуба «Акрон».

Ранее экс-нападающий петербургского «Зенита» Павел Погребняк заявлял, что рекорд Артема Дзюбы не смогут побить еще долгое время.

В свою очередь президент РПЛ назвал футболиста легендой российского футбола. Артему Дзюбе 36 лет.

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Фетисов высказался об идее Путина провести матч между игроками НХЛ и КХЛ
Депутат Фетисов: Путин дал фантастический пас на спасение человечества
19 марта 2025, 00:07

Фото: iStock/shironosov

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поддержал инициативу президента России Владимира Путина о проведении матчей между хоккеистами России и США. Об этом сообщает РИА Новости.
Фетисов назвал предложение Путина «блестящей хоккейной дипломатией», способной объединить страны через спорт.

«Владимир Владимирович дал фантастический пас на спасение человечества», — заявил депутат.
Ранее идею российского лидера также одобрил президент США Дональд Трамп, предложив участие игроков НХЛ и КХЛ в совместных матчах между российскими и американскими игроками.

18 марта «Радио 1» передавало, что губернатор подмосковные следж-хоккеисты стали чемпионами первого Всероссийского «Кубка защитников Отечества» по зимним видам спорта.

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«Гуарирапа забегал»: Радимов оценил гостевую победу ЦСКА над «Акроном»
18 марта 2025, 18:55

Фото: istockphoto/Rost-9D

В матче 21 тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) московские армейцы в Самаре обыграли соперников из тольяттинского «Акрона». Игру москвичей, а также новую игровую схему ЦСКА оценил бывший капитан питерского «Зенита» и сборной России, футбольный эксперт Владислав Радимов.
В беседе с сетевым изданием «РБ Спорт» он отметил, что победа далась подопечным Марко Николича совсем непросто, потому что «Акрон» сейчас прогрессирует и в этом матче показал качественный футбол. Радимова также порадовала уверенная игра молодых футболистов ЦСКА.

«Первый гол сделала связка пацанов девятнадцатилетних — Кисляк подал, Глебов забил. То есть школа ЦСКА молодцы, сработали, помогли основе в свете финансовых трудностей», — сказал эксперт.

Конечно, нельзя не отметить вратаря Игоря Акинфеева, который не только выручал команду в сложных ситуациях, но и отдал голевую передачу на Сауля Гуарирапу в эпизоде со вторым мячом армейцев. Голкипер ЦСКА справедливо получил приз как лучший игрок матча.

«Мне понравилось его интервью после матча, когда подарили статуэтку лучшего игрока, а он сказал, что лучше бы подарили ведро раков или рыбы. Если Игорь хочет, пускай позвонит, я ему скажу, как там подвозят прямо к самолету и раков, и рыбы», — с улыбкой сказал Радимов.

Что касается Гуарирапы, ставшего автором победного гола, то бывший футболист выразил надежду, что этот успех прервёт затянувшуюся голевую «засуху» нападающего из Венесуэлы.

«Гуарирапа забегал. В прошлом году не было конкуренции, и он на легком аллюре был. А сейчас, когда появилась большая конкуренция, он начал бегать и даже забил», — заключил Владислав Радимов.

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Серб Мирослав Богосавац: Хотел бы продолжить игровую карьеру в России
18 марта 2025, 18:18

Фото: istockphoto/Pixfly

Сербский полузащитник футбольного клуба «Ахмат» из Грозного играет в России с 2020 года. Ему всё нравится и в команде, и в стране, поэтому он хотел бы продолжать карьеру именно здесь.
Об этом спортсмен рассказал в разговоре с корреспондентом сетевого издания «РБ Спорт». Относительно своего возможного будущего в другом клубе Российской премьер-лиги игрок пока не задумывался, но подчеркнул, что заключил с командой из столицы Чечни новый контракт до конца 2027 года.

«Я бы хотел продолжить карьеру в России, потому что мне здесь нравится. Стадионы, болельщики, уровень чемпионата — все на высшем уровне», — сказал сербский футболист.

Мирослав Богосавац сыграл за грозненский клуб 138 матчей, в которых отдал 14 голевых передач. 28-летний игрок регулярно выступал за юношеские и молодёжные сборные Сербии, но вот за главную команду страны он провёл всего один матч.

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