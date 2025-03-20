В Турции люди начали «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула

Фото: iStock/Bet_Noire
В Турции вспыхнули акции протеста с использованием кастрюль после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Проходит так называемый «кастрюльный бунт». Информацию о событиях и кадры происходящего предоставил Telegram-канал Baza.
Жители города выходят на улицы, стучат кухонной утварью, а также включают и выключают свет в окнах в знак сопротивления. Характерный шум разносится далеко.
Как отмечают наблюдатели, нынешние протесты напоминают события 2019 года, когда победу Имамоглу на выборах мэра отменили по решению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда стамбульцы также организовывали «кастрюльные бунты», продолжавшиеся до повторной победы политика, которую власти были вынуждены признать.
По данным CNN Turk, задержание Имамоглу 19 марта связано с обвинениями в коррупции. После инцидента протесты, изначально начатые сотрудниками муниципалитета района Шишли, стремительно расширились.
Демонстранты переместились на улицу Ватан, а число участников продолжает расти. Кадры с толпами бунтующих в Стамбуле, Анкаре, Трабзоне, Измире и других городах также выкладывают в различных соцсетях.
На данный момент ситуация остаётся напряжённой.
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Как отмечают наблюдатели, нынешние протесты напоминают события 2019 года, когда победу Имамоглу на выборах мэра отменили по решению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда стамбульцы также организовывали «кастрюльные бунты», продолжавшиеся до повторной победы политика, которую власти были вынуждены признать.
По данным CNN Turk, задержание Имамоглу 19 марта связано с обвинениями в коррупции. После инцидента протесты, изначально начатые сотрудниками муниципалитета района Шишли, стремительно расширились.
Демонстранты переместились на улицу Ватан, а число участников продолжает расти. Кадры с толпами бунтующих в Стамбуле, Анкаре, Трабзоне, Измире и других городах также выкладывают в различных соцсетях.
На данный момент ситуация остаётся напряжённой.
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Мария Моисеева