Стрелок на самокате месяцами будит жителей Новосибирска по ночам
Жители дома на улице Челюскинцев в Новосибирске несколько месяцев просыпаются от звуков выстрелов по ночам. Об этом KP.RU рассказала местная жительница по имени Алена.
По ее словам, неизвестный на самокате приезжает к дому в период с трех до пяти часов утра, останавливается напротив окон и стреляет в воздух из оружия, похожего на автомат или ружье.
Женщина отметила, что злоумышленник действует осознанно и проезжает вдоль дома именно с той стороны, где расположены окна, а не подъезды. Поймать его практически невозможно, так как все происходит слишком быстро. Сначала жители принимали звуки за взрывы или фейерверки.
В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили, что информация об инцидентах поступала в отдел полиции №2 «Железнодорожный». В настоящее время проводится проверка.
