Около ста человек эвакуировали из офисного здания в Москве

17 апреля 2026, 11:44

Около ста человек эвакуировали из офисного здания в ЮВАО Москвы из-за дыма

В Москве на юго-востоке города из четырехэтажного офисного здания эвакуировали около 100 человек из-за задымления. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.





Инцидент произошел в доме 29 на улице Мельникова, где повреждение приводных ремней системы вентиляции привело к появлению дыма. По его словам, возгорания не зафиксировали, эвакуацию провели в целях безопасности. Информации о пострадавших не поступало.



Ранее в городе Вельске Архангельской области днем 15 апреля произошел смертельный пожар в частном жилом доме на улице Нечаевского. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России, внутри находился пятилетний мальчик, которого родители закрыли снаружи.



К моменту, когда взрослые заметили возгорание, помещения уже заполнились дымом. Прибывшие спасатели обнаружили, что огонь охватил всю крышу дома, существовала угроза распространения пламени на хозяйственные постройки. Пожарные вынесли ребенка из здания и передали бригаде медиков, однако спасти его не удалось.





