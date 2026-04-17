Стало известно состояние мальчика, выпавшего из окна школы в Казани
Состояние мальчика, выпавшего из окна школы №98 в Казани, оценивается как стабильное, средней тяжести. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на Минздрав РТ.
Уточняется, что у ребенка диагностировали ушибы и переломы. Он остается под наблюдением врачей в больнице и продолжает получать необходимую помощь.
Напомним, школьник сорвался с третьего этажа во время перемены, когда учительница вышла из класса. Бригада скорой помощи доставила его в тяжелом состоянии в ДРКБ. На место происшествия также выезжала полиция. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Москве на стройке на улице Автозаводская двое рабочих упали с высоты. Один из них погиб, второго госпитализировали.
