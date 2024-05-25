Стрелок, открывший огонь по полицейским в Петербурге, нейтрализован в ходе штурма

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Сотрудники Росгвардии штурмом взяли квартиру в Санкт-Петербурге, где раннее забаррикадировался стрелок. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, мужчина вел стрельбу по правоохранителям в течение нескольких часов.
Сообщается, что уроженец Чечни Лечи Алханов неоднократно лечился у психиатра.
Напомним, мужчина сначала устроил стрельбу в магазине Санкт-Петербурга, а затем забаррикадировался в своей квартире, откуда продолжил вести огонь. По данным СМИ, он взял в заложницы свою жену и угрожал ей расправой.
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Сообщается, что уроженец Чечни Лечи Алханов неоднократно лечился у психиатра.
Напомним, мужчина сначала устроил стрельбу в магазине Санкт-Петербурга, а затем забаррикадировался в своей квартире, откуда продолжил вести огонь. По данным СМИ, он взял в заложницы свою жену и угрожал ей расправой.
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Анастасия Хохлова