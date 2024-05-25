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В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу по полицейским

25 мая 2024, 15:00
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Инцидент произошёл на Невском проспекте. Местный житель открыл огонь по силовикам, в результате один из них получил ранение.

На месте работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства случившегося. Подозреваемого разыскивают, задержать его на месте преступления не удалось.



По уточненным данным, злоумышленник забаррикадировался в квартире и оттуда открыл огонь по сотрудникам. Состояние раненого полицейского оценивается как тяжелое.

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#инцидент
#мужчина
#санкт-петербург
#стрельба
Актрису Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением
25 мая 2024, 15:06

Фото: iStock/maxim4e4ek

Народную артистку России Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в пятницу 81-летняя актриса почувствовала недомогание. Её доставили в Боткинскую больницу в сопровождении сестры.

Врачи диагностировали у Тереховой желудочно-кишечное кровотечение.

В настоящее время артистка находится под наблюдением медиков. Её состояние оценивают как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что актрису Светлану Немоляеву госпитализировали с коронавирусом прямо из театра Маяковского. Она должна была выступить в спектакле «Бешеные деньги», но почувствовала боль в груди. Выступление было отложено.

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#больница
#врачи
#актриса
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Мужчину зарезали в драке около бара в Химках
25 мая 2024, 13:02

Фото:istockphoto/Timur Malazoniia

Мужчину зарезали в ходе драки у бара в подмосковных Химках. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник. Уточняется, что в конфликте участвовало около четырех-пяти человек.
«В ходе драки 38-летнего мужчину ударили ножом. Он скончался на месте», – сообщил источник РЕН-ТВ.

Нападавший скрылся с места драки, но его установили и задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подробности происшествия устанавливаются.

Перед этим, 18 мая, в Норильске житель напал на экс-возлюбленную, а также на ее сына с ножом. Кроме того, он ранил еще двух людей. В результате трагедии женщина скончалась, а ее сын в больнице. Нападавший задержан.

Похожий инцидент произошел в одном из столичных ТЦ, где мужчина из ревности чуть не зарезал бывшую жену, ударив ее ножом в шею и в голову, а затем скрывшись.

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#россия
#подмосковье
#химки
#убийство
#драка
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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Краснодаре школьников
Минздрав: среди пострадавших в Краснодаре детей нет больных в тяжёлом состоянии
25 мая 2024, 11:57

Фото: iStock/maxim4e4ek

Среди детей, пострадавших из-за сорвавшейся кровли в школе Краснодара, нет больных в тяжёлом состоянии. Об этом министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов написал в своём Telegram-канале.
Ранее мэр города Евгений Наумов сообщил, что в школе №29 сорвало часть кровли перед началом торжественной линейки по случаю последнего звонка. Инцидент произошёл в районе 8:18 в субботу. Пострадали 10 детей.

Филиппов сообщил, что у пострадавших детей нет тяжёлых травм – только ссадины и порезы. На месте работали пять бригад скоро помощи, которые доставили пострадавших в больницы города.

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#краснодарский край
#школа
#крыша
#пострадавший
#школьники
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В Подмосковье мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку
В Подмосковье мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку в машине
25 мая 2024, 11:28

Фото: Фотобанк Московской области

Житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. Как сообщает KP.RU, мужчину нашли быстро и отправили под стражу.
Ученица шла днем по дачному поселку под Мытищами. Когда 13-летняя пострадавшая проходила мимо черной иномарки, водитель заговорил с ней. После угроз он схватил девочку, затащил в машину, а затем изнасиловал. После произошедшего, она убежала домой, рассказав обо всем матери. Фигурант отправлен в изолятор на два месяца.

До этого сообщалось, что в столице мужчина надругался над двумя 9-летними девочками, снимая все на камеру. Видеозапись он хотел выложить в интернет.

Кроме того, задержанный на Бали за изнасилование белоруски россиянин сбежал, погнув решетки. Он проживал на вилле в районе Бадунг.

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#россия
#подмосковье
#мытищи
#изнасилование
#дети
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В Краснодаре открыто дело после травмирования детей из-за сорванной кровли школы
25 мая 2024, 11:10

Фото: Фотобанк Московской области

Уголовное дело возбудили по факту травмирования детей из-за сорванной школьной кровли в Краснодаре. По предварительной информации пострадали 12 человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
«По указанию руководителя краевого следственного управления возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей в результате срыва кровли», – сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

Ранее сообщалось, что улицы Новосибирска засыпало снежной кашей, перемешанной с сильным градом. Отмечено, что градины похожи на пятирублевые монеты. Улицы ряда новосибирских районов покрылись ледяными сугробами.

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#краснодарский край
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Полиция ворвалась на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом
25 мая 2024, 10:55

Фото: iStock/Dzurag

В Свердловской области силовики прервали БДСМ-вечеринку на загородной базе отдыха. Об этом пишет портал «Е1».
Отмечается, что закрытая БДСМ-вечеринка проходила на базе отдыха «Волна» на берегу Белоярского водохранилища. В какой-то момент туда ворвались правоохранители в масках.

По словам участников мероприятия, полицейские собрали у них персональные данные, после чего отпустили. Организаторов вечеринки опрашивают.

Один из гостей рассказал, что пришли люди в форме, часть из которых была в масках. Они не представились.

Пресс-секретарь регионального УМВД России Валерий Горелых подтвердил факт проведённого оперативно-профилактического мероприятия. В полиции пообещали раскрыть подробности инцидента позднее.

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#полиция
#рейды
#мероприятия
#екатеринбург
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Дети получили осколочные ранения при обрушении крыши школы в Краснодаре
Около 12 детей получили травмы в школе Краснодара, где ветер снёс часть крыши
25 мая 2024, 10:30

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В краснодарской школе обвалилась кровля. Осколочные ранения получили 12 учеников, сообщает прокуратура края в своем телеграм-канале.
По информации ведомства, ЧП произошло в средней общеобразовательной школе № 29. По факту обрушения крыши будет проведена проверка.12 школьников доставлены в медицинские учреждения с осколочными ранениями, им оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что на базе подготовки сборных России в Новогорске обвалилась крыша бассейна. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#прокуратура
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#школа
#красноярский край
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Минобороны: за ночь над Россией сбили три беспилотника
Минобороны: уничтожено три беспилотника над Белгородской и Курской областями
25 мая 2024, 08:34

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские военные предприняли попытку атаки дронами на российский регион минувшей ночью. По информации Минобороны РФ, над территорией Курской и Белгородской областей были сбиты три БПЛА.
ВСУ использовали для атаки БПЛА самолетного типа, начиненные взрывчатым веществом.

Система ПВО зафиксировала и уничтожила дроны противника. Жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее украинская сторона атаковала НПЗ в Краснодарском крае. Дроны были оснащены снарядами со стальными шариками. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#дроны
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В Запорожской области опровергли информацию об открытии шлюзов ДнепроГЭС
Рогов: информация об открытии шлюзов ДнепроГЭС не соответствует действительности
25 мая 2024, 00:58

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале опроверг информацию об открытии шлюзов ДнепроГЭС на территории контролируемого Украиной Запорожья.
«Информация об открытии шлюзов в Запорожье не соответствует действительности. Подробности позже», – написал он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина начала срочный сброс воды из ДнепроГЭС. Он добавил, что значительных затоплений в прибрежных районах Херсонской области не ожидается, но острова дельты Днепра, скорее всего, окажутся в зонах подтопления.

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#херсонская область
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#киев
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