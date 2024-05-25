В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу по полицейским

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Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Инцидент произошёл на Невском проспекте. Местный житель открыл огонь по силовикам, в результате один из них получил ранение.
На месте работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства случившегося. Подозреваемого разыскивают, задержать его на месте преступления не удалось.
По уточненным данным, злоумышленник забаррикадировался в квартире и оттуда открыл огонь по сотрудникам. Состояние раненого полицейского оценивается как тяжелое.
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На месте работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства случившегося. Подозреваемого разыскивают, задержать его на месте преступления не удалось.
По уточненным данным, злоумышленник забаррикадировался в квартире и оттуда открыл огонь по сотрудникам. Состояние раненого полицейского оценивается как тяжелое.
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Анастасия Хохлова