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Суд запретил матери бойца СВО получать «гробовые» выплаты в Тюменской области

18 июля 2024, 17:30
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Выплаты за погибшего на спецоперации сына запретили получать его матери по решению суда. Об этом говорится на официальном сайте объединенной пресс-службы региональной судебной системы. Уточняется, что мать часто пила и не занималась воспитанием своего ребенка. К Фемиде обратилась супруга погибшего воина.


«Членам семьи погибшего военнослужащего в связи с его гибелью предусмотрены выплаты. Биологическая мать тоже собиралась обратиться за выплатами», — говорится в публикации.

Контрактник погиб, выполняя боевые задачи 14 февраля этого года. У него остались двое детей. Матери бойца запретили получать любые выплаты. Все средства передадут жене военного.

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Подмосковные ветеринары спасают кота Моржа, получившего более 20 пуль от хулиганов
Подмосковные ветеринары спасают кота, получившего более 20 пуль от хулиганов
18 июля 2024, 17:19

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Специалисты Пушкинской ветеринарной станции борются за жизнь кота по кличке Морж, ставшего жертвой хулиганов. Они обстреляли его из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Животное получило 21 пулю в поясницу, таз и шею. Спасая жизнь Моржу, ветеринары провели операцию по удалению пуль и санации раны. Для скорейшего выздоровления кота назначена антибиотикотерапия и местные обработки», – рассказали в министерстве.
Там напомнили, что столкнувшиеся с жестоким обращением с животными могут позвонить на горячую линию п телефону 8 (800) 600-70-82 и сообщить о случившемся.
«За жестокое обращение с животными предусмотрены наказания, в том числе штрафы до 80 тысяч рублей или тюремное заключение. Если преступление совершено в отношении нескольких животных, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии несовершеннолетних, с использованием садистских методов или с публичной демонстрацией, размер штрафа составит от 100 до 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Также возможно лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, заключили в ведомстве.

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#подмосковье
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Военный из Австралии лишился руки и ноги из-за нападения акулы
18 июля 2024, 17:03

Фото: iStock/RamonCarretero

В Австралии мужчина потерял руку и ногу из-за того, что на него напала акула. Об этом сообщает People.
Нападение произошло во время антитеррористических учений в порту Сиднея. В то время Пол де Гелдер проходил службу в военно-морских силах Австралии. Мужчина находился в воде и неожиданно почувствовал удар по ноге, после чего увидел огромную акулу. Прежде чем он успел отреагировать, хищница схватила его одновременно за правые руку и ногу и потащила на дно.

Гелдер пытался освободиться, однако ничего не получалось. Через несколько мгновений акула откусила часть его руки до предплечья и порвала сухожилие на ноге. Благодаря водолазному костюму пострадавший всплыл на поверхность.

Впоследствии выяснилось, что атака длилась всего 8 секунд. Товарищи Гелдера втащили мужчину на борт до того, как акула вернулась. Они затянули раны жгутами и держали его в сознании почти все время до момента госпитализации.

Медики сообщили, что без жгутов мужчина мог умереть за полминуты, так как акула прокусила ему артерию на ноге. В процессе операции Гелдеру ампутировали ногу. Через какое-то время после реабилитации он вышел на работу в школу для дайверов, но вскоре сменил работу.

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#акула
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#удар
#атака
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МЧС: противопожарные системы «Крокуса» не предназначались для тушения поджогов
18 июля 2024, 17:02

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Автоматические противопожарные системы, установленные в «Крокус сити холле», не были предназначены для тушения поджогов, тем более устроенных с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом на пресс-конференции в «Российской газете» сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
По словам Воронова, для таких категорий помещений, как «Крокус сити холл», не предусмотрена система противопожарной безопасности, которая способна потушить огонь, вызванный поджогом с использованием легковоспламеняющейся горючей жидкости.

Директор департамента МЧС дополнительно отметил, что требования к системам пожаротушения писались без учета террористических актов и умышленных поджогов.

Ранее МЧС России сообщило, что террористы в «Крокус сити холле» применяли бензин или бензин, смешанный с маслом.

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#мчс
#бензин
#террористы
#сизо
#крокус сити холл
#теракт
#пожарная безопасность
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Обвиняемого за взятки генерала Шамарина сняли с поста замглавы Генштаба ВС РФ
18 июля 2024, 16:44

Фото:istock/AmnajKhetsamtip

Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина отстранили от должности замначальника Генштаба ВС РФ. Об этом со ссылкой на адвоката Игоря Дюкина пишут РИА Новости. Как сообщалось ранее, руководителя обвиняют в получении взятки размером в 36 млн рублей.
«Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС России еще в мае, но не уволен, выведен за штат», — заявил адвокат.
По словам Дюкина, весной у Шамарина арестовали купленный в кредит автомобиль Mercedes, а также заблокировали зарплатную банковскую карту.

По данным издания, также сегодня, 18 июля, 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста генерала до 21 октября.

Напомним, по данным следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Вадим Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд МО РФ и общее покровительство.

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#минобороны
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Украинка скончалась в ночном поезде из-за жары
18 июля 2024, 16:10

Фото: iStock/Soumen Hazra

На Украине женщина скончалась в ночном поезде из-за жары, об этом сообщает «Закарпатье 24».
По информации СМИ, женщина ехала в поезде с сообщением «Запорожье-Ужгород». Ночью в купе стояла жуткая жара, отчего на утро украинку, которая направлялась в город Стрый к подруге, обнаружили мёртвой.

Попутчица погибшей рассказала, что кондиционер в поезде не работал.

Напомним, ранее сеть облетела шокирующая история о россиянке, которая убила мужа во время чистки картошке. Как сообщила сама убийца, супруг сильно ревновал её к другим мужчинам. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

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#жара
#запорожье
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#поезд
#украина
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Суд арестовал Lamborghini Ивлеевой за долги по налогам
SHOT: Суд арестовал Lamborghini Ивлеевой за долги по налогам
18 июля 2024, 15:35

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Автомобиль Lamborghini, принадлежавший блогеру Насте Ивлеевой, арестовал суд за долги по налогам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что запрет касается регистрационных действий. Кататься на своем железном коне селебрити пока еще может.
При этом иномарка уже насобирала штрафов на 100 тысяч рублей за превышение скоростного режима. Все оплачены, не считая последнего, который «прилетел», когда накануне Ивлеева превысила скорость, двигаясь по Московскому большому кольцу. Всего насчитывается 72 штрафные санкции.

Сегодня Ивлеева должна налоговикам практически 21 миллион рублей. По словам представителей блогерши, они не комментируют налоговую тему.

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#суд
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#фнс
#блогер
#долги
#анастасия ивлеева
#новости
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Журналистку Светлану Прокопьеву* объявили в розыск — МВД
18 июля 2024, 14:56

Фото: istockphoto/???? ??????

Журналистку Светлану Прокопьеву*, внесенную в реестр иноагентов и признанную виновной в оправдании терроризма, объявили в розыск. Это следует из карточки, опубликованной на сайте ведомства.
«Прокопьева Светлана Владимировна. 01.10.1979 г. р. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в сообщении, однако статья при этом не указана.

В феврале 2019 года на журналистку открыли дело о публичных призывах к осуществлению терактов и публичном оправдании терроризма.

В 2020 суд назначил Прокопьевой штраф в полмиллиона рублей. В сентябре прошлого года ее оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию российских войск. С июня 2023 года женщина находится в реестре иноагентов. Сейчас она проживает за границей.

*Признана иноагентом в РФ.

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#новости
#терроризм
#иноагенты
#журналисты
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Многолетние убийства, кражи и разбой в 2000-е: за что арестовали экс-сотрудника МВД
Полковник МВД РФ в отставке арестован по делу банды киллеров из спецназа
18 июля 2024, 14:54

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

17 июля текущего года Басманный суд Москвы арестовал бывшего полковника МВД России Владимира Новгородова по статье об убийствах и незаконном обороте оружия.
О том, сколько лет длилась преступная деятельность Новгородова, какими методами пользовалась банда и каковы результаты проведенного в отношении преступной группировки расследования, расскажет редакция «Радио 1».

Многолетняя преступная деятельность


Участники банды киллеров были задержаны в декабре прошлого года. Согласно информации следствия, они совершали преступления на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области, Красноярского края и других субъектов с 1998 года. Участники преступной группировки обвинялись по 30 преступлениям, среди которых — убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. Предполагается, что банду возглавляли бывший военнослужащий ВС России и сотрудник спецназа СОБРа, который погиб в ДТП в 2006 году, тем самым избежав наказания.

Жестокие методы банды


Отмечается, что банда совершала заказные убийства и похищения людей с целью вымогательства. После получения денег жертв убивали, а их тела топили, привязывая к ногам гири. В число жертв преступников также вошли похищенные и убитые владелец коммерческой компании и ее бухгалтер в том же году в Москве.

Результаты расследования


Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что злоумышленникам инкриминируется порядка тридцати особо тяжких преступлений. В состав группировки входили около двадцати человек.

Задержанный 17 июля 2024 года Владимир Новгородов умышленно и в составе организованной группы дистанционно взорвал самодельное взрывное устройство в Одинцовском районе Подмосковья. Так он намеревался совершить заказное убийство трех человек. Также, согласно данным СК, Новгородов хранил у себя дома взрывчатые вещества и взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Обвинения и статьи УК РФ


Главное следственное управление СКР предъявило обвинения обвиняемым по нескольким статьям УК РФ, включая убийство двух или более лиц, разбой, похищение человека организованной группой, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконный оборот оружия.

В настоящее время главного фигуранта дела арестовали на два месяца — до 16 сентября 2024 года.

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#похищение
#вымогательство
#боеприпасы
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В Москве бывшего военнослужащего США приговорили к 13 годам лишения свободы
18 июля 2024, 14:49

Фото: istockphoto / Zolnierek

В Москве был вынесен приговор бывшему американскому десантнику Лику — 13 лет колонии.
В Москве Хамовнический суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина США Трэвиса Лика, бывшего американского десантника. Его признали виновным в деле о наркотиках. Об этом сообщили в РИА Новости.

«Суд окончательно назначил Лику наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Восемь лет колонии общего режима также получила его сообщница — 24-летняя жительница Москвы Вероника Грабанчук», — сказал собеседник агентства.

В январе-июне 2023 года Лик и Грабанчук, по версии следствия, расфасовывали наркотики, которые в тайниках-закладках размещала девушка. Дома у Лика нашли мефедрон и МДМА. Он вину не признал, а Грабанчук признала.

В июне 2022 года Лик арестовали по обвинению в производстве и сбыте, а также в хранении наркотиков. Мать Лика уточнила, что её сын с 12 лет служил в ВВС США и последние 10 лет жил в России, сотрудничая с российскими рок-группами.

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