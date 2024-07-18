Суд запретил матери бойца СВО получать «гробовые» выплаты в Тюменской области

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski
Выплаты за погибшего на спецоперации сына запретили получать его матери по решению суда. Об этом говорится на официальном сайте объединенной пресс-службы региональной судебной системы. Уточняется, что мать часто пила и не занималась воспитанием своего ребенка. К Фемиде обратилась супруга погибшего воина.
«Членам семьи погибшего военнослужащего в связи с его гибелью предусмотрены выплаты. Биологическая мать тоже собиралась обратиться за выплатами», — говорится в публикации.
Контрактник погиб, выполняя боевые задачи 14 февраля этого года. У него остались двое детей. Матери бойца запретили получать любые выплаты. Все средства передадут жене военного.
Читайте также:
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по военному аэропорту ВСУ и самолету МиГ-29
Командир «Ахмата» спрогнозировал сроки завершения СВО
ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске
Никита Кротов