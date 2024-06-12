Неизвестный открыл стрельбу в Оптиной пустыне: Прихожане спрятались в храме

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Монастырь Оптина пустынь закрыли из-за стрельбы — дорога к обители оцеплена, в настоящее время продолжается поиск вооруженного мужчины. Об этом информирует Телеграм-канал Reado.
По данным издания, сейчас все прихожане Оптины пустыни находятся в монастыре, который закрыли из-за опасности.
Территория обители оцеплена полицейскими, начаты следственные действия.
В региональном правительстве заявили, что неизвестный человек в неадекватном состоянии остановил машину на дороге Калуга-Оптина пустынь и начал стрелять в воздух и землю. Преступнику удалось скрыться, ведется его розыск. Дорога к монастырю перекрыта.
В пресс-службе правительства региона заявили, что от выстрела в землю рикошетом куском асфальта легкую травму получила женщина.
Все оперативные службы находятся на месте происшествия.
Как заявил наместник в разговоре с РИА Новости, в самом монастыре не было ни стрельбы, ни пострадавших.
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Территория обители оцеплена полицейскими, начаты следственные действия.
В региональном правительстве заявили, что неизвестный человек в неадекватном состоянии остановил машину на дороге Калуга-Оптина пустынь и начал стрелять в воздух и землю. Преступнику удалось скрыться, ведется его розыск. Дорога к монастырю перекрыта.
В пресс-службе правительства региона заявили, что от выстрела в землю рикошетом куском асфальта легкую травму получила женщина.
Все оперативные службы находятся на месте происшествия.
Как заявил наместник в разговоре с РИА Новости, в самом монастыре не было ни стрельбы, ни пострадавших.
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Алина Юрчак