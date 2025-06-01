В Санкт-Петербурге пьяный посетитель ТРЦ выстрелил в актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерия Музыку

01 июня 2025, 13:27

В Петербурге посетитель ТРЦ выстрелил в актера Валерия Музыку

Валерий Музыка (Фото: кадр из сериала «Пустыня»)

48-летний актер Валерий Музыка пострадал в Санкт-Петербурге. В артиста выстрелили из пистолета, сообщил Телеграм-канал Mash.