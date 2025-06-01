В Санкт-Петербурге пьяный посетитель ТРЦ выстрелил в актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерия Музыку
48-летний актер Валерий Музыка пострадал в Санкт-Петербурге. В артиста выстрелили из пистолета, сообщил Телеграм-канал Mash.
В настоящее время актер сериала «Улицы разбитых фонарей» трудится охранником в ТРЦ «Меркурий» в Санкт-Петербурге. Накануне вечером внимание Валерия привлек 20-летний посетитель. Молодой человек начал разбрасывать мусор из урны на фудкорте, вел себя агрессивно и буйно.
К тому времени зона питания уже была закрыта. Парень проигнорировал замечания охранника, тогда Музыка решил вывести его из здания силой. Неадекватный посетитель попытался убежать, он выхватил сигнальный пистолет.
Молодой человек несколько раз выстрелил в актера, он пытался попасть в голову оппонента. Валерий быстро прикрыл лицо рукой, что позволило избежать тяжелых травм. Пострадавшего отвезли в больницу.
Врачи диагностировали у Музыки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а еще незначительное повреждение плеча. Напавшего на охранника уже задержали. Ему назначили административный штраф за хулиганство. Теперь он находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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