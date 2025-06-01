На Камчатке загорелся рыбокомбинат «Октябрьский»
Сегодня в поселке Октябрьский Камчатского края начался пожар на рыбокомбинате «Октябрьский», сообщило правительство региона в соцсети «Вконтакте».
На место случившегося направили дополнительные пожарные расчеты.
«После оценки масштабов возгорания было принято решение запросить усиление. На помощь пожарным из Октябрьского выехали силы из пожарной части КГКУ «ЦОД» Усть-Большерецка», — отметил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
В настоящее время с пламенем борются девять человек, работают две автоцистерны и весь личный состав пожарного поста Октябрьский, а еще работники Усть-Большерецкого подразделения. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.
Работы по тушению пожара все еще ведутся.
Ранее сообщалось, что обрушился железнодорожный мост в районе 48-го километра трассы «Тросна — Калиновка» в Курской области. В момент происшествия по нему следовал грузовой локомотив. сообщалось