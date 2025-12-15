Лжеполицейские выманили у москвички 150 млн руб

15 декабря 2025, 09:33

По подозрению в обмане москвички на 150 млн руб задержаны четверо

Фото: iStock/megakunstfoto

Оперативники уголовного розыска столицы задержали участников мошеннической схемы. Злоумышленники выдали себя за правоохранителей и устроили психологический спектакль, чтобы выманить ценности. Жительница Москвы отдала украшения на 150 млн руб., привезя их по указаниям в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости.