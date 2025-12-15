Лжеполицейские выманили у москвички 150 млн руб
Оперативники уголовного розыска столицы задержали участников мошеннической схемы. Злоумышленники выдали себя за правоохранителей и устроили психологический спектакль, чтобы выманить ценности. Жительница Москвы отдала украшения на 150 млн руб., привезя их по указаниям в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости.
Аферисты заявили о компрометации её аккаунта на госуслугах и о якобы финансируемой от её имени противоправной деятельности. После этого под предлогом помощи в поимке преступников они потребовали хранить тайну и в режиме видеосвязи убедили показать ценные вещи, находившиеся дома.
Девушка собрала ювелирные изделия своей матери и передала их незнакомцу. Когда гражданка поняла, что дочь обманули, она обратилась в полицию.
Сотрудники МВД при поддержке Росгвардии провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали четырёх подозреваемых в разных городах. Полицейские нашли драгоценности в Ярославле. Следователи возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.
