Стрелявший в полицейских в Подмосковье признался следователю в преступлениях

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Задержанный в четверг в Тверской области Василий Буряков, напавший 7 апреля на полицейских в Подмосковье, на допросе дал следователю признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Он пояснил, что приехал на участок местности, чтобы перезаложить наркотики, однако в процессе этого был застигнут сотрудниками МВД. Обвиняемый открыл стрельбу по полицейским из пистолета, после чего скрылся. С ним продолжается проведение следственных действий. Запланированы опознание и проверка показаний на месте», – рассказали в пресс-службе.Ранее там заявили, что Бурякова, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия, задержали Тверской области. Затем его доставили на допрос к следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области.
«Подмосковные следователи и криминалисты вместе с оперативными сотрудниками обнаружили тайник обвиняемого, где находился схрон оружия. Оттуда изъяли автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, схожим с наркотиком. Всё изъятое направлено на экспертизу», – рассказали в областном главке СКР.Заочно Бурякову уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Лора Луганская