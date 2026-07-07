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У блогера в российском городе изъяли модные очки по подозрению в шпионаже

Очки Ray-Ban забрали полицейские на проверку у блогера в Тольятти
Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Тольятти сотрудники полиции изъяли у местного блогера умные очки Ray-Ban для проведения экспертизы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Инцидент произошел во время съемки сюжета о пивном заведении, на которое ранее жаловались жители города. В процессе записи на блогера и его спутника напал один из посетителей: он попытался сорвать очки, а затем начал угрожать и нанес удар, требуя отдать гаджет.

Молодым людям удалось дать отпор и покинуть заведение, после чего они вызвали полицию. Прибывшим правоохранителям они передали видеозапись с очков, что и привлекло внимание стражей порядка к самому устройству. Полицейские потребовали передать очки на исследование, предположив, что перед ними аппаратура, которая может относиться к категории шпионских. Отметим, что еще в 2021 году ФСБ рассматривала возможность включения умных очков Facebook* и Ray-Ban в перечень технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Ранее Ray-Ban потерял эксклюзивные права на торговый знак в России. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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