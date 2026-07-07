У блогера в российском городе изъяли модные очки по подозрению в шпионаже

07 июля 2026, 13:10

Очки Ray-Ban забрали полицейские на проверку у блогера в Тольятти

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Тольятти сотрудники полиции изъяли у местного блогера умные очки Ray-Ban для проведения экспертизы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.