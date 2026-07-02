Российский блогер потерял свыше 30 млн рублей из-за выигрыша США на ЧМ-2026

02 июля 2026, 07:00

Фото: iStock/jinga80

Российский блогер и стример Илья Мэддисон потерял крупную сумму после матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная США обыграла Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает RT.





Перед игрой стример сделал ставку в 30 824 440 рублей на победу Боснии в основное время. В случае удачного исхода он мог бы выиграть 265 миллионов. Мэддисон признавался, что ставка рискованная, но он очень на нее рассчитывает.





«Ставка, которая мне теперь всю жизнь испортит, если не зайдёт. Алкоголизм — это кошмар и стыд», — писал он в своих соцсетях.