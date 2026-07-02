Российский блогер потерял свыше 30 млн рублей из-за выигрыша США на ЧМ-2026
Российский блогер и стример Илья Мэддисон потерял крупную сумму после матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная США обыграла Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает RT.
Перед игрой стример сделал ставку в 30 824 440 рублей на победу Боснии в основное время. В случае удачного исхода он мог бы выиграть 265 миллионов. Мэддисон признавался, что ставка рискованная, но он очень на нее рассчитывает.
«Ставка, которая мне теперь всю жизнь испортит, если не зайдёт. Алкоголизм — это кошмар и стыд», — писал он в своих соцсетях.Однако матч 1/16 финала завершился со счётом 2:0 в пользу американцев. Они вышли в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретятся с Бельгией. Узнав результаты, Мэддисон заявил подписчикам, что отправится домой, где попытается выйти из «запоя» и оправиться от проигрыша к концу июля.
Ранее бывший полузащитник сборных России и СССР Александр Мостовой заявил, что для российских болельщиков домашний чемпионат мира 2018 года навсегда останется самым значимым турниром в истории. Подробнее читайте в материале «Радио 1».