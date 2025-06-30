Стриптизерши исполнили эротический танец перед школой для девятиклассников
На Тайване стриптизерши выступили перед девятиклассниками на выпускном
На Тайване родители пригласили в школу двух стриптизерш для 15-летнего сына. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.
Когда девятиклассники выходили из школы после выпускной церемонии, их встретили две танцовщицы. Сначала они исполнили танец перед смущенным выпускником, а затем взобрались на крыши автомобилей, где продолжили выступление с шестом. Представление прервали полицейские.
«Другие родители организовали разные программы, и мне хотелось, чтобы наша была креативнее», — пояснила мать выпускника.Она понадеялась, что для сына это станет «незабываемым подарком». Сам подросток признался, что был шокирован, но не стал возражать, «учитывая намерения родителей».