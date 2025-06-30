Стриптизерши исполнили эротический танец перед школой для девятиклассников

30 июня 2025, 09:36

На Тайване стриптизерши выступили перед девятиклассниками на выпускном

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

На Тайване родители пригласили в школу двух стриптизерш для 15-летнего сына. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.





Когда девятиклассники выходили из школы после выпускной церемонии, их встретили две танцовщицы. Сначала они исполнили танец перед смущенным выпускником, а затем взобрались на крыши автомобилей, где продолжили выступление с шестом. Представление прервали полицейские.



«Другие родители организовали разные программы, и мне хотелось, чтобы наша была креативнее», — пояснила мать выпускника.