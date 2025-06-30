Тольяттинские подростки отпраздновали выпускной с гимном Украины и песнями о Бандере
В Тольятти, Самарская область, выпускники решили отметить свой окончательный школьный этап необычным образом. В Парке Победы группа подростков исполнила гимн Украины и песни, посвященные украинскому националисту Степану Бандере. Видео с этой акцией быстро распространилось в сети. Об этом пишет «Readovka».
На кадрах видно, что молодые люди, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Вместо традиционных выпускных песен они выбрали провокационные композиции, что вызвало неоднозначную реакцию среди зрителей. В конце исполнения один из участников передал «саламчик» зрителям, что добавило ситуации еще большее внимание.
Теперь родителям выпускников, вероятно, предстоит общение с правоохранительными органами. Данная акция вызвала общественное возмущение и обсуждение в социальных сетях, поднимая вопросы о воспитании молодежи и последствиях подобных действий.
Ранее стало известно, что в Москве очевидцы поймали мигранта, который приставал к детям на площадке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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