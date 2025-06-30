Тольяттинские подростки отпраздновали выпускной с гимном Украины и песнями о Бандере

30 июня 2025, 09:07

Тольяттинские подростки отметили выпускной с гимном Украины и песней по Бандеру

Фото: миедиасток.рф

В Тольятти, Самарская область, выпускники решили отметить свой окончательный школьный этап необычным образом. В Парке Победы группа подростков исполнила гимн Украины и песни, посвященные украинскому националисту Степану Бандере. Видео с этой акцией быстро распространилось в сети. Об этом пишет «‎Readovka».