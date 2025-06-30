В Мексике крематорий выдавал родственникам покойных чужой прах
В Мексике найден крематорий, который выдавал родственникам покойных чужой прах. По информации газеты La Jornada, на его территории были найдены останки 381 человека.
«Общее количество тел, найденных внутри крематория в районе Гранхас Поло Гамбоа в Сьюдад-Хуаресе, составило 381. Заведение обслуживало похоронные агентства и допустило мошенничество: оно не сжигало тела и выдавало родственникам покойных прах, не принадлежащий их близким», — передает издание со ссылкой на прокуратуру.
Останки были найдены в одном из старых зданий, похожего на жилой дом. Там тела усопших сложили в пяти-шести комнатах из-за «преступной халатности». По факту преступления задержаны два человека. Ими оказались владелец заведения и один из сотрудников. Правоохранители проверяют похоронные агентства, которые сотрудничали с крематорием.