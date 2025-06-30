WJBK: В США бывшую учительницу арестовали за секс со школьником
В американском штате Мичиган была арестована бывшая учительница за секс со школьником. Об этом сообщает WJBK.
Расследование началось в отношении 26-летней Джоселин Сэнроман из города Понтиак. Еще недавно она являлась учительницей в школе Oakside Prep Academy города Уотерфорд. Как оказалось, девушка сама рассказала своему коллеге о сексе с учеником. Половой акт случился в 2023 году. Последний решил не оставлять это в тайне и обратился в полицию.
Как оказалось, на момент преступления школьник достиг возраста согласия. Это не послужило отягчающим обстоятельством, и против Сэнроман возбудили уголовное дело. Ее будут судить по трем пунктам о сексуальном насилии. Если ее признают виновной по каждому из пунктов, то девушка может отправиться в колонию на срок до 15 лет.
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