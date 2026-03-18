Стриптизёр из Подмосковья расчленил и разложил по чемоданам свою девушку
В Подмосковье стриптизёр убил девушку и покончил с собой. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
В Красногорске обнаружили тело 33-летней Эльмиры Т. Части тела погибшей, упакованные в чемоданы, нашёл местный житель в мусорном контейнере недалеко от дома.
Следователи выяснили, что Эльмира жила вместе с 31-летним Сергеем В., который работал стриптизёром. По предварительным сведениям, между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент мужчина нанёс возлюбленной смертельные травмы, после чего расчленил тело и разложил останки по чемоданам.
Утром тело самого Сергея нашли под окнами многоэтажки. Оперативники не исключают, что стриптизёр покончил с собой после расправы над девушкой. СК Московской области возбудил уголовное дело об убийстве.
Читайте также: