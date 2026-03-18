На юго-востоке Москвы загорелся бизнес-центр Turas
В Москве пожарные тушат возгорание в бизнес-центре Turas. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Сообщается, что огонь охватил склад на первом этаже здания в 1-м Грайвороновском проезде. Пламя быстро распространяется, вышележащие этажи заполнил дым.
Специалисты проводят разведку и проливают конструкции. В столичном главке МЧС уточнили, что люди покинули здание ещё до прибытия пожарных расчётов. К месту происшествия стянули значительные силы огнеборцев.
Ранее сообщалось о трагедии в Подмосковье, где семья с младенцем погибла вследствие неисправности водонагревателя. Установлено, что из-за деформации котла угарный газ попал в воздух и стал причиной смертельного отравления людей.
