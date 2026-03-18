На юге Москвы пожар с пострадавшими парализовал дорожное движение
В Москве экстренные службы перекрыли движение транспорта в 1-м Грайвороновском проезде из-за пожара на складе. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Пламя охватило складское помещение днём 18 марта. На месте чрезвычайного происшествия работают пожарные расчёты и бригады медиков. Спасатели эвакуируют людей. В столичном Дептрансе предупредили водителей о временных ограничениях и посоветовали заранее выбирать пути объезда закрытого участка.
По предварительным сведениям, огонь повредил здание на площади около двух тысяч квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека. Врачи госпитализировали одного пострадавшего в состоянии средней тяжести, второму врачи оказали помощь на месте.
Ранее сообщалось о трагедии в Подмосковье, где семья с младенцем погибла вследствие неисправности водонагревателя.
