Строители увидели полтергейста в часовне масонов
В британском городе Беркенхед волонтеры и строители, работающие в масонской часовне Клифтон-Холл, столкнулись с необъяснимыми явлениями. Местный полтергейст проявляет необычный интерес к воде, пишет Metro.co.uk.
Смотритель здания Джефф Форшоу рассказал, что однажды вечером он и его дочь услышали сверху громкий звук, напоминающий наполнение ванны. Когда мужчина крикнул, шум мгновенно стих.
Позже в подвале за ними захлопнулась дверь аварийного выхода — примечательно, что незадолго до этого они безуспешно пытались ее открыть, но та внезапно поддалась сама собой. Дочь смотрителя также утверждает, что слышала в часовне мелодию старинной музыкальной шкатулки. Позже это подтвердили и охотники за привидениями, прибывшие в Клифтон-Холл для расследования.
Один из добровольцев, прежде относившийся к паранормальным историям скептически, изменил свое мнение после того, как в подвале кто-то сильно толкнул его в плечо, хотя поблизости никого не было. Местный повар также пережил череду странных событий: тяжелая крышка от кастрюли сама слетела с места, ключи от здания перелетели через всю комнату прямо к нему в руки, а однажды он заметил чей-то силуэт в окне, хотя в здании в тот момент никого не было. Клифтон-Холл был возведен в 1845 году, а с 1920-х годов здесь располагается масонский храм.
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