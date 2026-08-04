Строители увидели полтергейста в часовне масонов

04 августа 2026, 11:28

Metro: Британские строители увидели полтергейста в масонской часовне

Фото: istockphoto/Ekaterina Chalysheva

В британском городе Беркенхед волонтеры и строители, работающие в масонской часовне Клифтон-Холл, столкнулись с необъяснимыми явлениями. Местный полтергейст проявляет необычный интерес к воде, пишет Metro.co.uk.