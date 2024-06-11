Строительная платформа вместе с людьми сорвалась с седьмого этажа дома в Уфе

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Строительная платформа вместе с рабочими сорвалась с седьмого этажа строящегося многоэтажного дома в Уфе, погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Согласно сообщению, люлька с рабочими могла сорваться из-за слетевшего крепления. Строители проводили необходимые работы с внешней стороны строящегося дома на уровне седьмого этажа. В какой-то момент строительная платформа рухнула вниз вместе с людьми. По предварительным данным, погибли три человека.
Ранее несчастный случай произошёл на столичном предприятии «Москвич». Работника придавило станком, вес которого составляет 700 килограммов. О причинах инцидента, как и о состоянии пострадавшего, на данный момент ничего не известно.
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Элина Позднякова