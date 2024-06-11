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Строительная платформа вместе с людьми сорвалась с седьмого этажа дома в Уфе

11 июня 2024, 16:51
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Строительная платформа вместе с рабочими сорвалась с седьмого этажа строящегося многоэтажного дома в Уфе, погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.


Согласно сообщению, люлька с рабочими могла сорваться из-за слетевшего крепления. Строители проводили необходимые работы с внешней стороны строящегося дома на уровне седьмого этажа. В какой-то момент строительная платформа рухнула вниз вместе с людьми. По предварительным данным, погибли три человека.

Ранее несчастный случай произошёл на столичном предприятии «Москвич». Работника придавило станком, вес которого составляет 700 килограммов. О причинах инцидента, как и о состоянии пострадавшего, на данный момент ничего не известно.

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#строители
Россиянина арестовали за футболку с проукраинской нацистской символикой
Москвича арестовали на 10 суток за ношение футболки с бандеровским трезубцем
11 июня 2024, 16:28

Фото: iStock/ronstik

Жителя Москвы арестовали за футболку с проукраинской нацистской символикой.
По данным «Ленты.ру», по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики» арестован Андрей Евсеев.

Он носил футболку с изображением символа украинской организации, признанной экстремисткой Верховным судом РФ.

Дома у мужчины нашли четыре выстрела гранатомета, восемь БПЛА и контейнеры с порошкообразными веществами, рассказывает Baza. Он работает водителем. Полиция проверит его на причастность к незаконному обороту оружия.

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В квартире петербуржца было обнаружено расчлененное тело, пишет «РЕН ТВ»
#москва
#украина
#арест
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Гендиректора комбината в Челябинске заподозрили в педофилии
11 июня 2024, 16:17

Фото: iStock/Rawf8

В Челябинске арестовали генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского. Информацию подтвердило региональное управление Следственного комитета, пишет РБК.
«В отношении директора и других лиц возбуждены уголовные дела за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения», — сообщили в СК для РБК.
По информации Ura.ru, Ходоровского задержали 11 июня в его коттедже. Издание утверждает, что среди доказательств есть видеозапись его противоправных действий в отношении детей.

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#ск
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Захотевшей воспользоваться туалетом после закрытия бара москвичке сломали ноги
Mash: охранник бара сломал ноги захотевшей воспользоваться туалетом москвичке
11 июня 2024, 16:00

Фото: iStock/kieferpix

Охранник бара сломал ноги захотевшей воспользоваться туалетом москвичке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что инцидент произошел в баре «Разведка». Девушка видела, что в нем еще находились посетители. Она двинулась в сторону уборной, однако путь ей преградил охранник. Он сказал ей, что бар уже закрыт. Девушка его проигнорировала и продолжила идти к уборной. Мужчина вытолкнул её из бара. Она не устояла на ногах и упала.

Почувствовав сильную боль, она отправилась в больницу. Несколько часов девушка провела в травматологическом пункте. Медики выявили у москвички закрытый перелом обеих лодыжек, левой голени со смещением и вывих стопы.

Ранее сообщалось, что в квартире петербуржца было обнаружено расчлененное тело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#девушка
#бар
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В квартире петербуржца обнаружили расчленённое тело
11 июня 2024, 15:38

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В квартире петербуржца было обнаружено расчлененное тело. Об этом пишет «РЕН ТВ».
Сообщается, что утром 11 июня молодой человек выбежал на улицу Бадаева. Там он начал кидаться на прохожих с отверткой. Местные жители вызвали полицию. Мужчина начал убегать от приехавших стражей порядка, но в один момент решил напасть на одного из сотрудников полиции. Правоохранители попытались задержать дебошира. Он оказал сопротивление и был ранен в ногу, его госпитализировали.

В его квартире был найден расчлененный труп. Тело человека было разрублено топором.

Ранее сообщалось, что в Дагестане, семилетнюю девочку унесло селевым потоком. По неофициальной информации, инцидент произошел в районе села Кижани. Девочка и ее мать возвращались с поля домой, когда произошел инцидент. Тело ребенка обнаружили в 2 км от места происшествия. Лавина с грязью унесла по меньшей мере один автомобиль, но, к счастью, люди успели избежать бедствия.

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#труп
#человек
#инцидент
#происшествия
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Перегрыз бинты и поджег подушки: Из московского рехаба сбежал пациент
11 июня 2024, 15:35

Фото: iStock/maki_shmaki

19-летний пациент московского реабилитационного центра устроил пожар, чтобы сбежать из клиники, ​пишет Telegram-канал Mash.
Мама Тамерлана М. отправила его в наркологический центр «Уника » на улице Приорова, так как он пристрастился к наркотикам и нуждался в помощи. Однако методы лечения не понравились пациенту — санитары привязали его к кровати бинтами. Тогда он решил сбежать.

Рано утром Тамерлан перегрыз бинты на одной руке, дотянулся до зажигалки и поджёг бинты на второй руке. Когда он освободился, попытался разбить окно, но безуспешно. Затем он снова воспользовался зажигалкой и поджёг подушки.

Пожарная сигнализация сработала. Пока сотрудники эвакуировали пациентов, Тамерлан воспользовался паникой и сбежал, перепрыгнув через забор и направившись в сторону дома. Однако на пути он встретил полицию. В итоге его увезли не в реабилитационный центр, а в психиатрическое отделение больницы.

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#сотрудники
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#мама
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Золотой пистолет, особняки и машины в ходе обыска в КЧР попали на кадры
ФСБ показала богатства задержанных в КЧР чиновников
11 июня 2024, 15:19

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Золотой пистолет, особняки и машины в ходе обыска в КЧР попали на кадры.
По данным «РГ», в Карачаево-Черкесской республике во время обысков у высокопоставленных чиновников, подозреваемых в краже 60 миллионов рублей, нашли ювелирные украшения, золотой пистолет, наличные деньги. Газета опубликовала видео.

Незадолго до этого ФСБ сообщила о пресечении преступной деятельности ОПГ из чиновников и силовиков в КЧР. Они занимались хищением целевых субсидий.

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В Коми 57-летняя женщина попыталась заживо сжечь своего 32-летнего бывшего любовника вместе с его новой возлюбленной

В уличной раздевалке на пляже рядом с Южными прудами в Электростали обнаружили замаскированное под камень устройство

«Она заслужила»: Под Ростовом мужчина привязал девушку к машине и протащил по асфальту
#россия
#обыски
#чиновники
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На пляже в Подмосковье нашли камень-шпион
11 июня 2024, 14:53

Фото: iStock/artoleshko

В уличной раздевалке на пляже рядом с Южными прудами в Электростали обнаружили замаскированное под камень устройство, пишет Telegram-канал Shot.
Камера и десяток аккумуляторов были скрыты в этом «камне».

К счастью, находку обнаружили утром, до прихода посетителей, так что план вуайеристов сорвался.

Камеру изъяли, и теперь ведется расследование, чтобы выяснить, кто её установил.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил, что отели, магазины и съёмные квартиры часто оснащают камерами. По словам эксперта, самый простой способ найти устройство — включить в полной темноте фонарик смартфона. Он пояснил, что любая камера предполагает наличие объектива, который начнёт бликовать.

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В Коми женщина попыталась заживо сжечь экс-любовника вместе с новой возлюбленной
11 июня 2024, 14:47

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Коми 57-летняя женщина попыталась заживо сжечь своего 32-летнего бывшего любовника вместе с его новой возлюбленной. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, молодой человек ушёл от любовницы, которая старше его на 25 лет, к 48-летней женщине. Однако отвергнутая возлюбленным не смогла с этим смириться и решила избавиться сразу от них двоих.

Однажды вечером она облила деревянный дом бывшего бензином и подожгла. Там же находилась и новая пассия молодого мужчины. В момент поджога оба спали, однако проснулись от дыма и смогли выбежать на улицу и спастись.

Женщину задержали. Оказалось, что ранее её уже судили за угрозу убийством и порчу чужого имущества. Теперь же ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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#дом
#человек
#мужчины
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«Она заслужила»: Под Ростовом мужчина привязал девушку к машине и протащил по асфальту
Под Ростовом мужчина привязал девушку к машине и протащил по асфальту
11 июня 2024, 14:08

Фото: iStock/vmargineanu

В Ростовской области мужчина избил сожительницу, а после этого привязал за ноги буксировочным тросом к автомобилю, протащил по дороге до лесопосадки, где несколько раз ударил кувалдой по голове и выбросил тело в ближайший овраг. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Согласно сообщению, 38-летний сборщик мебели из ревности начал избивать свою сожительницу, а потом привязал её за ноги тросом к автомобилю и поехал к лесополосе. Там он нанес несколько ударов кувалдой по голове и выбросил тело в овраг. Однако судмедэксперты полагают, что девушка скончалась еще до того, как убийца ударил ее по голове.

Тело обнаружили 10 июня. Убийцу задержали по горячим следам. Он дал признательные показания и пояснил, что его сожительница вела любовную переписку с другим мужчиной. Когда он ее увидел, то у него «сорвало крышу».

«Я ни о чем не жалею. Она заслужила. Она была девушка легкого поведения», — приводит слова убийцы «КП».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». У погибшей осталось двое детей.

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#убийство
#дело
#уголовное дело
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