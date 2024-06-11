В Коми женщина попыталась заживо сжечь экс-любовника вместе с новой возлюбленной

Фото: iStock/Kara Capaldo
В Коми 57-летняя женщина попыталась заживо сжечь своего 32-летнего бывшего любовника вместе с его новой возлюбленной. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, молодой человек ушёл от любовницы, которая старше его на 25 лет, к 48-летней женщине. Однако отвергнутая возлюбленным не смогла с этим смириться и решила избавиться сразу от них двоих.
Однажды вечером она облила деревянный дом бывшего бензином и подожгла. Там же находилась и новая пассия молодого мужчины. В момент поджога оба спали, однако проснулись от дыма и смогли выбежать на улицу и спастись.
Женщину задержали. Оказалось, что ранее её уже судили за угрозу убийством и порчу чужого имущества. Теперь же ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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Однажды вечером она облила деревянный дом бывшего бензином и подожгла. Там же находилась и новая пассия молодого мужчины. В момент поджога оба спали, однако проснулись от дыма и смогли выбежать на улицу и спастись.
Женщину задержали. Оказалось, что ранее её уже судили за угрозу убийством и порчу чужого имущества. Теперь же ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова