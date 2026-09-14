Строительный кран рухнул на проезжавший автомобиль, пострадали четыре человека

14 сентября 2026, 20:24

В пригороде Майами строительный кран упал на две машины, есть пострадавшие

Фото: Istock/Алексей Филатов

В пригороде Майами строительный кран упал на автомобиль, который проезжал мимо. Полиция города сообщила телеканалу CBS, что пострадали как минимум четыре человека.