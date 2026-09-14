Строительный кран рухнул на проезжавший автомобиль, пострадали четыре человека
В пригороде Майами строительный кран упал на автомобиль, который проезжал мимо. Полиция города сообщила телеканалу CBS, что пострадали как минимум четыре человека.
Гусеничный подъёмный кран опрокинулся набок, а его стрела рухнула поперёк дороги прямо за забором строительного участка. Под ней оказались два транспортных средства. Одно стояло на другой стороне дороги, второе находилось на проезжей части.
Вылет крана упал на капот одной машины, и та загорелась. Второе авто получило удар по багажнику. Люди оказались зажаты внутри автомобиля, поэтому потребовалась сложная спасательная операция. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Подробности об их состоянии и причины случившегося на текущий момент неизвестны.
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