Строящийся буксир затонул в Петербурге, идет проверка
Морской буксир, который достраивался у причала «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге, затонул после крена на правый борт, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, где организована проверка инцидента.
По данным следствия, вечером 8 августа 2025 года в ходе работ по достройке пришвартованного у причала судна произошёл крен, в результате чего было затоплено помещение вспомогательных механизмов.
Пострадавших нет, сумма причинённого ущерба устанавливается. Проверка проводится по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).
Ряд СМИ сообщал, что судно достраивалось Ярославским судостроительным заводом.
