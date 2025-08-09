Строящийся буксир затонул в Петербурге, идет проверка

09 августа 2025, 13:10

СК проводит проверку по факту затопления буксира в Петербурге

Фото: istockphoto/blinow61

Морской буксир, который достраивался у причала «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге, затонул после крена на правый борт, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, где организована проверка инцидента.