В Киеве подростки в полицейской форме станцевали на улице под русский рэп
В Киеве группа подростков устроила танцы под русский рэп, надев форму украинской полиции. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на Нацполиции Украины.
Правоохранители провели с несовершеннолетними профилактическую беседу, а в отношении их родителей составили административные протоколы за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей.
В полиции уточнили, что форма, в которую были одеты подростки, не является оригинальной служебной, но имитирует её внешний вид. Сейчас проводится дополнительная проверка обстоятельств произошедшего.
Подростки рассказали, что таким необычным образом решили отпраздновать день рождения друга.
Читайте также: