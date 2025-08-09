Массовая драка подростков с избиением человека произошла в Новосибирске
Массовая драка с участием подростков произошла в Новосибирске
В Новосибирске замечена группа подростков, устроивших массовую драку, сообщает НГС. Инцидент произошёл недалеко от Первомайского сквера, на пересечении улиц Максима Горького и Советской. По данным СМИ, на месте событий было не менее десяти человек.
Часть участников повалила молодого человека на асфальт и избивала его, остальные стояли рядом и наблюдали — среди них были и мальчики, которым по внешнему виду ещё нет 14 лет. Причины конфликта не уточняются, информации о состоянии пострадавшего пока нет.
По данным МВД, сообщение о происшествии поступало, но к приезду полиции участники уже разошлись.
«В данный момент проводится проверка и устанавливаются личности всех участников произошедшего», — говорится в сообщении.Перед этим стало известно о задержании в Подмосковье подозреваемых в вооружённом ограблении в Москве.