Массовая драка подростков с избиением человека произошла в Новосибирске

09 августа 2025, 13:01

Массовая драка с участием подростков произошла в Новосибирске

Фото: istockphoto/blinow61

В Новосибирске замечена группа подростков, устроивших массовую драку, сообщает НГС. Инцидент произошёл недалеко от Первомайского сквера, на пересечении улиц Максима Горького и Советской. По данным СМИ, на месте событий было не менее десяти человек.





Часть участников повалила молодого человека на асфальт и избивала его, остальные стояли рядом и наблюдали — среди них были и мальчики, которым по внешнему виду ещё нет 14 лет. Причины конфликта не уточняются, информации о состоянии пострадавшего пока нет.



По данным МВД, сообщение о происшествии поступало, но к приезду полиции участники уже разошлись.



